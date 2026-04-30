Nel primo trimestre del 2026, il prodotto interno lordo italiano ha registrato un aumento dello 0,2%, segnando un rallentamento rispetto ai periodi precedenti. La crescita dell’economia si conferma, ma con un ritmo più lento rispetto ai trimestri precedenti. I dati ufficiali indicano che l’Italia mantiene una tendenza positiva, seppur meno vigorosa, nel suo andamento economico.

Nel primo trimestre del 2026 l’economia italiana ha continuato a crescere, ma a un ritmo sempre più debole. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istat, il 30 aprile 2026, il Pil è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% su base annua, cioè rispetto allo stesso periodo del 2025. Il segno resta positivo, ma il margine rispetto allo zero si assottiglia. La crescita acquisita, mezzo punto per tutto il 2026. La crescita acquisita per l’intero 2026 si attesta allo 0,5%. Si tratta del livello di crescita annuale che si registrerebbe se, nei restanti trimestri dell’anno, il Pil non variasse ulteriormente. In altre parole, anche in caso di stagnazione da oggi a dicembre, l’Italia chiuderebbe comunque l’anno con un incremento dello 0,5%.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pil italiano a +0,2% nel primo trimestre 2026, la nostra economia rallenta

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