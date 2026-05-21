Il video di Ben Gvir e l’indignazione pelosa dell’Occidente

Un video di un responsabile israeliano ha suscitato reazioni di indignazione e critiche da parte di alcuni commentatori occidentali. Durante un’intervista a un noto canale di notizie israeliano, un esponente ha pronunciato affermazioni che sono state interpretate come offensive e provocatorie. Tra i commentatori stranieri si è sollevata una discussione sui termini usati e sulla percezione della situazione nel paese, con alcune personalità note per le loro posizioni politiche che hanno espresso giudizi severi. La vicenda ha attirato l’attenzione sui diversi modi di affrontare il tema della violenza.

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Israele è probabilmente «il Paese più violento del mondo»: a dirlo, ai microfoni di Channel 13, uno dei maggiori canali di news israeliani, non è il solito pro-Pal, ma Tucker Carlson, star dell’informazione MAGA, patito delle teorie del complotto ed ex super fan di Donald Trump. Come tutti gli orologi rotti, ogni tanto anche Carlson segna l’ora giusta: nella stessa intervista, afferma che né Israele né gli Usa sono più democrazie, e che molti Paesi si servono dell’assassinio per mantenere il loro potere, ma solo Israele «fa del vantarsi di uccidere gli avversari la propria campagna di pubbliche relazioni». Tucker Carlson interview yesterday... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il video di Ben Gvir e l’indignazione pelosa dell’Occidente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caso Flotilla: Roma convoca l’ambasciatore dopo il video di Ben Gvir? Domande chiave Come influenzerà questo scontro interno la diplomazia tra Roma e Gerusalemme? Perché il ministro Sa’ar ha definito vergognoso il... Australia sanziona Ben-Gvir: video umili di attivisti a Gaza? Domande chiave Cosa hanno fatto esattamente gli attivisti per scatenare la reazione di Ben-Gvir? Come ha reagito il governo australiano dopo la... Meloni ha cambiato idea sulla Flotilla? Dopo il video del ministro israeliano Ben-Gvir la presidente del Consiglio ha condannato le azioni di Israele, ma qualche mese fa criticava gli attivisti. x.com Urla e manette, Ben Gvir umilia gli attivisti della Flotilla. Mattarella: Incivile. Tajani: Superata linea rossa. Netanyahu: Ha sbagliato – Il video reddit Video. Israele, il ministro Ben Gvir diffonde il video degli attivisti della flottiglia detenutiVideo. Un video diffuso dal ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir mostra attivisti della flottiglia per Gaza ammanettati a terra nel porto di Ashdod. it.euronews.com Il video del ministro israeliano Ben Gvir tra gli attivisti della Flotilla legati e inginocchiatiIl ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Ben Gvir ha pubblicato un video piuttosto impressionante in cui è al porto di Ashdod, in Israele, mentre gira tra gli attivisti della Global Sumud Flot ... ilpost.it