Il viaggio della scoperta | un' esplosione di colori nel murale donato dai ragazzi ai bimbi dell' infanzia

Un murale colorato è stato realizzato dai ragazzi della scuola secondaria “M. Marinelli” e donato ai bambini dell'infanzia. L’opera rappresenta un viaggio di scoperta, con molti colori vivaci e dettagli artistici. I giovani studenti hanno lavorato insieme per creare un’immagine che fosse adatta ai più piccoli. La consegna del murale si è svolta in un momento dedicato alla condivisione tra le due scuole, con la partecipazione di insegnanti e studenti.

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