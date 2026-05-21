Il viaggio della scoperta | un' esplosione di colori nel murale donato dai ragazzi ai bimbi dell' infanzia
Un murale colorato è stato realizzato dai ragazzi della scuola secondaria “M. Marinelli” e donato ai bambini dell'infanzia. L’opera rappresenta un viaggio di scoperta, con molti colori vivaci e dettagli artistici. I giovani studenti hanno lavorato insieme per creare un’immagine che fosse adatta ai più piccoli. La consegna del murale si è svolta in un momento dedicato alla condivisione tra le due scuole, con la partecipazione di insegnanti e studenti.
Un regalo dai ragazzi della scuola secondaria “M. Marinelli” ai loro amici più piccoli della scuola dell’infanzia. Nella mattinata di oggi, mercoledì, è stato inaugurato un nuovo murale realizzato nei locali della scuola dell’infanzia “Aldo Spallicci” di Forlimpopoli. L’opera, finanziata dai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Driving Through Wynwood Walls 2026: Miamis Most Colorful Street Art
Sullo stesso argomento
Piccoli street artist crescono, a Cattolica il murale realizzato dai bimbi della scuola dell’infanzia VentenaIl vicesindaco Vaccarini: “Investiamo molto sull’educazione artistica e sulle varie forme di arte sin da quando sono così piccoli.
Famiglia nel bosco, il tribunale: "Allontanare la madre dai bimbi" | Contrario il Garante dell'InfanziaIl Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha ordinato di allontanare Catherine Birmingham - la mamma dei "bambini del bosco" - dalla casa famiglia in...
Dal 23 maggio vi aspetta un viaggio inedito insieme alla compagnia teatrale #narrandoBO che guiderà il pubblico alla scoperta di aneddoti e segreti dello storico Teatro Arena del Sole di via Indipendenza, cuore artistico e culturale della città -> tinyurl.com/4 x.com
FABRIANO - IL VIAGGIO DI FOOD&DRINK, RIPARTE DA FABRIANO IL 22 E 23 MAGGIO CON UN’EDIZIONE SPECIALE CHE, ALLA SCOPERTA DEI SAPORI, UNISCE QUELLA DEI LUOGHI PIÙ CARATTERISTICI DELLA CITTÀFABRIANO - facebook
Ulisse, il piacere della scoperta presenta Lucrezia Borgia, la realtà di un mito: le anticipazioniUn personaggio storico celeberrimo, riletto da Alberto Angela in modo completo, oltre gli scandali e le leggende ... today.it
Ulisse, il piacere della Scoperta, nuova stagione al via: viaggio musicale nella magia di New YorkLunedì 4 maggio torna in prima serata su Rai 1 Ulisse, il piacere della scoperta, il programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela. La nuova stagione si apre all’insegna della musica. New York ... comingsoon.it