Il viaggio della scoperta | un' esplosione di colori nel murale donato dai ragazzi ai bimbi dell' infanzia

Da forlitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un murale colorato è stato realizzato dai ragazzi della scuola secondaria “M. Marinelli” e donato ai bambini dell'infanzia. L’opera rappresenta un viaggio di scoperta, con molti colori vivaci e dettagli artistici. I giovani studenti hanno lavorato insieme per creare un’immagine che fosse adatta ai più piccoli. La consegna del murale si è svolta in un momento dedicato alla condivisione tra le due scuole, con la partecipazione di insegnanti e studenti.

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Un regalo dai ragazzi della scuola secondaria “M. Marinelli” ai loro amici più piccoli della scuola dell’infanzia. Nella mattinata di oggi, mercoledì, è stato inaugurato un nuovo murale realizzato nei locali della scuola dell’infanzia “Aldo Spallicci” di Forlimpopoli. L’opera, finanziata dai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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