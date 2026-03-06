Famiglia nel bosco il tribunale | Allontanare la madre dai bimbi | Contrario il Garante dell' Infanzia

Un tribunale ha deciso di allontanare una madre dai suoi figli, mentre il Garante dell’Infanzia si è opposto alla misura. I periti di parte hanno espresso preoccupazione per questa scelta, definendola terrorizzante. L’Autorità ha commentato che questa decisione potrebbe comportare rischi e conseguenze negative. La vicenda riguarda una famiglia che vive nel bosco, con il procedimento legale ancora in corso.

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha ordinato di allontanare Catherine Birmingham - la mamma dei "bambini del bosco" - dalla casa famiglia in cui le era stato concesso di stare insieme ai piccoli, separandola quindi ai figli. Una decisione contestata dall'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Marina Terragni, che ne chiede l'immediata sospensione in attesa di "un ulteriore approfondimento medico indipendente"., "C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato che in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre", ha detto l'avvocato Femminella. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

