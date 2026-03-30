A Cattolica, alcuni bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia Ventena hanno realizzato un murale vicino allo Skatepark. L’opera è stata creata dai piccoli artisti in un progetto dedicato all’arte urbana, coinvolgendo i bambini in un’attività di espressione creativa. Il murale si trova in una zona pubblica e rappresenta un’esperienza di collaborazione tra scuola e comunità locale.

Il vicesindaco Vaccarini: “Investiamo molto sull’educazione artistica e sulle varie forme di arte sin da quando sono così piccoli. Sono momenti formativi fondamentali" Piccoli “street artist” crescono. Hanno appena 5 anni ma hanno già dato prova di essere dei provetti “writer” realizzando un murale vicino allo Skatepark di Cattolica. I baby pittori sono i bimbi e le bimbe della sezione 5 anni della scuola dell’infanzia Ventena che hanno voluto lasciare traccia della loro fantasia e colorare un po’ del mondo che li circonda. Un progetto sull’arte curato dalle insegnanti Mara Fraternali, Catia Giannei e Francesca Tiberi che stanno portando avanti e sviluppando nel corso dell’anno scolastico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Piccoli street artist crescono, a Cattolica il murale realizzato dai bimbi della scuola dell’infanzia Ventena

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