Malagò | Da romanista apporterà valore al Centro Sud inizia la sfida!

Nel cuore di Roma, si è svolta l'inaugurazione del Villaggio della Salute presso il Circo Massimo, attirando numerosi partecipanti tra cui alcune figure note. Durante l'evento, un rappresentante di rilievo ha commentato che l'apporto di un noto tifoso romanista sarebbe stato positivo per il Centro Sud, segnando così l'inizio di una nuova fase per il progetto. La cerimonia ha suscitato anche momenti di ironia tra gli intervenuti.

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