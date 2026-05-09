Malagò | Da romanista apporterà valore al Centro Sud inizia la sfida!
Nel cuore di Roma, si è svolta l'inaugurazione del Villaggio della Salute presso il Circo Massimo, attirando numerosi partecipanti tra cui alcune figure note. Durante l'evento, un rappresentante di rilievo ha commentato che l'apporto di un noto tifoso romanista sarebbe stato positivo per il Centro Sud, segnando così l'inizio di una nuova fase per il progetto. La cerimonia ha suscitato anche momenti di ironia tra gli intervenuti.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli, 7 maggio 2026 – Durante l’inaugurazione del Villaggio della Salute della Race for the Cure, svoltasi al Circo Massimo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha scatenato commenti e reazioni grazie a una battuta che ha mescolato sport e ironia. Questo evento si è rivelato un’importante occasione non solo per promuovere la salute e la solidarietà, ma anche per riflettere sui temi più attuali del calcio italiano. Commentando la possibile candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio,...🔗 Leggi su Napolipiu.com
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