Panatta a 50 anni dal trionfo a Roma | Vincere qui ti dà un posto nella storia Jannik ora tocca a te

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati cinquant’anni dal successo di un tennista italiano al torneo di Roma, quando si impose nel 1976. Oggi, un altro atleta nazionale si prepara a seguire quella strada, con la speranza di replicare un risultato importante. Un ex campione ha commentato che vincere in questa città rappresenta un momento che resta nella memoria e che conferisce un posto speciale nella storia del tennis. Il giocatore attuale ha ricevuto parole di incoraggiamento e si prepara a scendere in campo.

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Formidabile quell’anno. Inciso nel mito, scolpito nei cuori. Anche adesso che il tennis italiano si è preso il mondo e può godersi Jannik Sinner, il più forte giocatore del pianeta, il 1976 rimarrà scritto a caratteri d’oro nella storia infinita del nostro sport come il nome del più straordinario protagonista di quei 12 mesi: Adriano Panatta. Roma, Parigi e poi la Davis: che trionfi. Cinquant’anni fa, ma è ancora come fosse ieri. Una magia lunga mezzo secolo che sul Centrale del Foro e poi al Roland Garros rivivrà attraverso la premiazione dei vincitori proprio dalle mani del campione immortale che rese memorabili quei giorni.  Adriano, ha sempre detto che spera di celebrare finalmente una vittoria italiana a Roma e a Parigi, così non la disturberanno più al telefono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Panatta a 50 anni dal trionfo a Roma: "Vincere qui ti dà un posto nella storia. Jannik, ora tocca a te"
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