Panatta a 50 anni dal trionfo a Roma | Vincere qui ti dà un posto nella storia Jannik ora tocca a te

Sono passati cinquant’anni dal successo di un tennista italiano al torneo di Roma, quando si impose nel 1976. Oggi, un altro atleta nazionale si prepara a seguire quella strada, con la speranza di replicare un risultato importante. Un ex campione ha commentato che vincere in questa città rappresenta un momento che resta nella memoria e che conferisce un posto speciale nella storia del tennis. Il giocatore attuale ha ricevuto parole di incoraggiamento e si prepara a scendere in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui