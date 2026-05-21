Il tridente d’attacco in doppia cifra e la difesa che concede pochissimo La vittoria nasce da ogni reparto

L’Arezzo ha concluso la stagione con un attacco che ha raggiunto la doppia cifra e una difesa che ha subito pochi gol. La vittoria è stata frutto di un contributo collettivo, coinvolgendo tutti i reparti della squadra. La promozione in Serie B, raggiunta in questa occasione, rappresenta il risultato di un impegno condiviso tra i giocatori e lo staff tecnico. La squadra ha ottenuto il risultato finale grazie a prestazioni solide in attacco e in difesa.

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