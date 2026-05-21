Il tridente d’attacco in doppia cifra e la difesa che concede pochissimo La vittoria nasce da ogni reparto
L’Arezzo ha concluso la stagione con un attacco che ha raggiunto la doppia cifra e una difesa che ha subito pochi gol. La vittoria è stata frutto di un contributo collettivo, coinvolgendo tutti i reparti della squadra. La promozione in Serie B, raggiunta in questa occasione, rappresenta il risultato di un impegno condiviso tra i giocatori e lo staff tecnico. La squadra ha ottenuto il risultato finale grazie a prestazioni solide in attacco e in difesa.
di Andrea Lorentini AREZZO Mai come in altre occasioni la promozione in B dell’Arezzo è stata la vittoria della squadra. E’ stata la forza del collettivo, alla lunga, a fare la differenza. Un’annata vissuta senza un primattore assoluto, ma con un protagonismo diffuso fra diversi elementi della rosa. Il campionato ha portato a galla un apporto traversale e ben suddiviso, salvo qualche eccezione, fra tutti i componenti della rosa: basti pensare all’imbattibilità per oltre 700 minuti di Venturi (per lui ben 20 clean sheet su 37 partite), ad una difesa imperniata sull’esperienza di Chiosa, oppure a certe prestazioni straripanti di Chierico, oppure ancora ai gol pesanti di Ravasio, 7 dei quali (su 9) firmati da subentrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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