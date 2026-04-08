Il Milan sta attraversando un momento difficile in attacco, con cinque punte che complessivamente hanno segnato solo 23 reti, mentre i quattro attaccanti dell'Inter hanno raggiunto i 35 gol. L'allenatore rossonero sta valutando diverse soluzioni offensive, tra cui la possibilità di schierare un tridente. La squadra cerca di trovare una compattezza offensiva che possa migliorare i risultati in zona goal.

I numeri che contano non sono quelli sul tabellino, sono quelli sul tabellone. Il Milan può giocare 3-5-2, 4-3-3 o con altro sistema di gioco a scelta, ad Allegri e ai tifosi importerà poco. Importa molto di più il conto dei gol sul tabellone del risultato. e nelle ultime settimane, non sono abbastanza: 0 gol segnati a Napoli, 3 al Torino, 0 a Roma con la Lazio, 1 all’Inter, 2 a Cremona, 0 col Parma. Non un ritmo scudetto, e infatti. lo scudetto se ne va. Sotto attacco, c’è l’attacco. Leao, Pulisic, Nkunku, Gimenez e Füllkrug hanno segnato davvero poco in queste 31 giornate: in campionato, 9 gol Leao, 8 Pulisic, 5 Nkunku, 1 Füllkrug, 0 Gimenez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, l'attacco non fa gol: 5 punte, nessuno in doppia cifra. E Allegri prepara il tridente

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