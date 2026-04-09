Il giovane attaccante ha segnato il suo decimo gol con la Juventus Next Gen, confermando una fase di crescita costante. La sua presenza in campo e i risultati ottenuti attirano l'attenzione degli addetti ai lavori, mentre si prospetta un possibile passaggio alla squadra principale. La sua evoluzione continua a essere monitorata dagli osservatori, evidenziando il suo ruolo crescente all’interno del settore giovanile del club.

di Marco Baridon Puczka ha raggiunto quota 10 gol con la Juventus Next Gen: la sua storia, i suoi numeri e il possibile salto in Prima squadra. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La cavalcata della Juventus Next Gen fino al traguardo playoff porta una grande firma indelebile: David Puczka. Nel successo interno contro la Ternana per 2-1, a rubare la scena è stato ancora una volta l’esterno austriaco classe 2005. Puczka sta confermando di essere un’assoluta certezza per la Seconda squadra bianconera. Il capolavoro balistico e i numeri di una stagione da sogno. La rete siglata nel match casalingo contro le Fere incarna perfettamente il curriculum tecnico e balistico del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. Crescita che continua a impressionare e il possibile salto in Prima squadra

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