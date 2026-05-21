Il trattore si inclina e gli schiaccia una gamba grave un uomo

Da ilpiacenza.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio del 21 maggio nelle campagne di Travo, quando il trattore su cui stava lavorando si è inclinato e gli ha schiacciato una gamba. Le sue condizioni sono considerate serie. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare gli accertamenti necessari. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifica.

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Sono molto serie le condizioni di un 70enne piacentino rimasto ferito nel pomeriggio del 21 maggio nella campagne di Travo. Era a bordo di un trattore a Cernusca lungo una strada sterrata ed era intento a tagliare l'erba quando per cause al vaglio, il mezzo si è inclinato su un fianco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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