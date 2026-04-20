Un agricoltore è rimasto ferito ieri pomeriggio a Crognolo di Casina dopo aver subito un incidente con il trattore. Durante una manovra, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e si è schiacciato una gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure e trasportato l’agricoltore in ospedale per ulteriori accertamenti. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Momenti di apprensione ieri pomeriggio per un infortunio occorso ad un agricoltore. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio a Crognolo di Casina. L’uomo, alla guida di un trattore, ha sbagliato una manovra sotto un porticato: il mezzo ha strisciato contro alcuni arredi e una gamba del conducente è rimasta incastrata. Liberato dai vigili del fuoco, l’uomo ha rimediato una frattura. E’ stato trasportato in ospedale per le prime cure. Sul posto i vigili del fuoco di Castelnovo Monti, i carabinieri di Vezzano e l’ Elisoccorso di Pavullo. Una raffica di incidenti si è verificata invece sulle strade della Bassa Reggiana. L’altra sera verso le 19,30 è rimasto ferito un uomo di 36 anni, originario di Scandiano e residente nella Bassa, uscito di strada mentre percorreva la Cispadana, a San Martino di Guastalla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura per un agricoltore. Sbaglia la manovra col trattore e si schiaccia una gamba

Notizie correlate

Trattore si ribalta a Pignataro Interamna: paura per un agricoltoreMomenti di forte apprensione nel primo pomeriggio a Pignataro Interamna, dove si è verificato un incidente agricolo in via Felci, nei pressi delle...

Paura al Lido di Venezia, sbaglia la manovra e l’auto finisce in acqua: conducente e cane tratti in salvoABBONATI A DAYITALIANEWS Manovra sbagliata durante l’imbarco Questa mattina, 8 marzo, al Lido di Venezia, un automobilista austriaco ha rischiato la...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Trattore si ribalta a Pignataro Interamna: paura per un agricoltore; Paura per un agricoltore. Sbaglia la manovra col trattore e si schiaccia una gamba; Sarentino, trattore si ribalta: grave un giovane agricoltore; Xylella, dalla paura alla gestione: a Terlizzi il confronto tra scienza, istituzioni e agricoltori.

Paura per un agricoltore. Sbaglia la manovra col trattore e si schiaccia una gambaInfortunio ieri pomeriggio a Crognolo di Canossa, l’uomo è stato liberato dai vigili del fuoco. Raffica di scontri sulle strade della Bassa, nel Guastallese un automobilista finisce nella scarpata. ilrestodelcarlino.it

Sarentino, trattore si ribalta: grave un giovane agricoltorePaura nel tardo pomeriggio di oggi, nella frazione di San Martino, per un incidente agricolo su un pendio. Il ventenne è rimasto cosciente ed è stato soccorso e trasferito in ospedale, non è in perico ... altoadige.it

De Romanis: “La paura della crisi, così la politica ci tiene in scacco” x.com

"C’è la paura del giudizio, del bullismo. Quando ero ragazzina io, eravamo tutti più spensierati: ci si innamorava con uno sguardo, ci si lasciava per un tradimento. Oggi il tradimento è una gogna: se lasci uno, vieni ammazzata. Vorrei che i ragazzi buttassero vi facebook