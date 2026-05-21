Il tour di Modi segnala la centralità dell’Europa nella strategia indiana Parla Pulipaka

Durante la visita del premier indiano a Roma si è evidenziato un cambiamento nella politica estera del paese, con un'attenzione crescente verso l'Europa. Pulipaka ha commentato come questa visita sottolinei il ruolo centrale dell'Europa nelle strategie di politica estera dell'India. La missione si inserisce in un quadro più ampio di riposizionamento diplomatico, che coinvolge anche altri paesi europei e mira a rafforzare i legami tra le parti. L'incontro tra le delegazioni si è concentrato su questioni di cooperazione e collaborazioni future.

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La visita di Narendra Modi a Roma fa parte di un più ampio riposizionamento strategico dell’Europa nella politica estera indiana. È questa la chiave di lettura proposta da Sanjay Pulipaka, presidente della Politeia Research Foundation, che in una conversazione con Formiche.net descrive la missione italiana del primo ministro indiano come un tassello di una strategia geopolitica molto più ampia, che coinvolge l’Europa, il Mediterraneo e i nuovi corridoi di connettività. “C’è un cambiamento percettibile nella politica estera indiana, con l’Europa che riceve oggi un’attenzione crescente”, spiega Pulipaka. La tappa romana assume dunque una... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il tour di Modi segnala la centralità dell’Europa nella strategia indiana. Parla Pulipaka ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Why Should We Care About Americas Unconventional National Security Strategy Mick Ryan, Zack Cooper Sullo stesso argomento Modi cerca un dialogo con l’Iran, ma nella sua strategia non c’è più autonomiaNon si tratta di una questione di scambi commerciali, “l’India e l’Iran hanno una relazione” ed è per questo che il ministero degli Esteri indiano è... Rimpatrio immigrati irregolari: "Return hub, l’ok dell’Europa afferma la strategia di Meloni"Fratelli d’Italia di Ferrara esprime "grande soddisfazione" per l’approvazione al Parlamento Europeo del ’Return Hub’, una misura che introduce la... Il tour di Modi segnala la nuova centralità dell’Europa nella strategia indiana. Parla PulipakaLa visita di Narendra Modi a Roma fa parte di un più ampio riposizionamento strategico dell’Europa nella politica estera indiana. È questa la chiave di lettura proposta da Sanjay Pulipaka, presidente ... formiche.net Il premier indiano Modi avvia il tour europeo incontrando i reali olandesiIl tour europeo di Modi prevede una tappa domenica in Svezia, dove incontrerà Ursula von der Leyen, e si concluderà in Italia il 20 maggio con la premier Giorgia Meloni. #EuropeNews ... it.euronews.com