Il ministro degli Esteri di Modi sta cercando un dialogo con l’Iran, ma la sua strategia sembra perdere autonomia. La questione non riguarda solo gli scambi commerciali, poiché l’India e l’Iran mantengono una relazione consolidata. La comunicazione ufficiale sottolinea l’intento di avvicinarsi senza coinvolgere decisioni indipendenti, evidenziando un approccio che si inserisce in un quadro più ampio di rapporti internazionali.

Non si tratta di una questione di scambi commerciali, “l’India e l’Iran hanno una relazione” ed è per questo che il ministero degli Esteri indiano è impegnato in un dialogo con Teheran per riavviare la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, ha detto nel fine settimana S. Jaishankar al Financial Times. Il potente ministro degli Esteri di Nuova Delhi ci tiene a precisare che non esiste alcun “accordo generale” con l’Iran e che “ogni movimento navale è un evento a sé stante”: i negoziati che descrive sono un esempio di “ciò che la diplomazia può realizzare” e sono serviti a permettere a due navi cisterna battenti bandiera indiana che trasportavano gas di petrolio liquefatto di attraversare Hormuz sabato scorso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Modi cerca un dialogo con l’Iran, ma nella sua strategia non c’è più autonomia

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