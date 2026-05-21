Il Golfo del Sole di Follonica dà il via alla stagione estiva con un evento speciale dedicato al mondo dello spettacolo. Questa sera, l’attrice e scrittrice Chiara Francini sarà presente come ospite principale di un talk show organizzato nel luogo. L’evento, che si svolge nel contesto di una serie di iniziative estive, prevede un incontro pubblico aperto al pubblico locale e ai visitatori della zona. La serata rappresenta un momento di confronto e intrattenimento in un contesto all’aperto.

Il Golfo del Sole di Follonica apre la stagione degli eventi estivi con un grande protagonista del cinema e del teatro: Chiara Francini, scrittrice e attrice di successo, sarà l’ospite d’onore di una serata speciale che si terrà oggi. Il programma prevede alle 18.15 il talk con Chiara Francini, nella sala conferenze dell’hotel Golfo del Sole. Seguirà alle 19.30 l’aperitivo di benvenuto e alle 20 la cena sul mare al ristorante La Duna. A seguire la festa continua con dj set Dopa Groove B2B Bernardini DJ. "Siamo felici di aprire la stagione estiva del Golfo del Sole con un’artista del calibro di Chiara Francini – commenta Vasco Paulo, direttore del Golfo del Sole – è un grande onore averla con noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il talk show. Chiara Francini al Golfo del Sole

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