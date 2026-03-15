Chiara Francini tra pubblico e privato | Forte e Chiara fa tappa al Teatro Verdi

Venerdì 20 marzo al Teatro Verdi, Chiara Francini ha presentato uno spettacolo intitolato

Venerdì 20 marzo, al Teatro Verdi, Chiara Francini si abbandona a una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana. “Forte e Chiara” è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa. Il suo è lo spettacolo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Chiara Francini. . . Ì Vi dono un pezzo, , del mio spettacolo “Forte e Chiara”, così in line facebook