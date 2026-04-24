Del Piero a Pescara dialoga con Civoli per il Premio Zucchini | il talk show al Flaiano il 20 maggio VIDEO

Il 20 maggio all’auditorium Flaiano si terrà un talk show con la partecipazione di Alessandro Del Piero, organizzato in occasione della seconda edizione del Premio Zucchini. L’evento è dedicato a Vincenzo Zucchini, figura storica del calcio locale e capitano della squadra del territorio. Durante la serata, Del Piero dialogherà con Civoli, presentando un momento di confronto pubblico nel contesto delle celebrazioni dedicate alla figura di Zucchini.

Sarà Alessandro Del Piero il protagonista del talk show in programma il prossimo 20 maggio all’auditorium Flaiano, nell’ambito della seconda edizione del Premio Zucchini, dedicato a Vincenzo Zucchini, nato per rendere omaggio a Vincenzo Zucchini, figura storica del calcio locale, capitano del.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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