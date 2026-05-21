Il talento unico di Maradona studiato all’Università di Salerno

Il prossimo seminario all’Università di Salerno sarà dedicato a Diego Armando Maradona, figura iconica del calcio. L’evento durerà circa tre minuti e si concentrerà sul talento e sulla carriera del giocatore argentino. La sessione intende approfondire aspetti specifici della sua influenza nello sport e nella cultura. Non vengono menzionati altri dettagli riguardanti il programma o i partecipanti. Il ricordo di Maradona sarà al centro della discussione, senza ulteriori analisi o opinioni.

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Tempo di lettura: 3 minuti Sarà dedicato al ricordo di Diego Armando Maradona il prossimo seminario specialistico promosso dalla cattedra di Diritto dello Sport del corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno Un incontro per celebrare la vita, la passione e l’eredità del Pibe de Oro, attraverso lo sguardo di chi lo ha conosciuto e vissuto: Salvatore Carmando, storico fisioterapista e massaggiatore del Napoli di Diego Armando Maradona, ospite in ateneo domani alle ore 15 presso l’Aula Catania di Giurisprudenza, mentre in collegamento streaming da Buenos Aires ci sarà Fernando Signorini, storico preparatore atletico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il talento unico di Maradona studiato all’Università di Salerno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’Università di Salerno celebra Diego Armando MaradonaL’Università di Salerno renderà omaggio a Diego Armando Maradona con un seminario specialistico promosso dalla cattedra di Diritto dello Sport del... Leggi anche: "Paolucci era unico: dono le sue lettere affinché sia studiato" Il culto laico di Maradona, venerdì 22 all’UniversitàSarà dedicato al ricordo di Diego Armando Maradona il prossimo seminario specialistico promosso dalla cattedra di Diritto dello Sport del corso di laurea ... gazzettadisalerno.it Salerno, più iscritti all’università e aumentano i laureatiCresce l’università di Salerno nel numero di iscrizioni, attestandosi in controtendenza nazionale. Infatti, rispetto alla flessione del -3,3%, con 11mila immatricolazioni in meno in Italia secondo di ... ilmattino.it