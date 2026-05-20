L’Università di Salerno celebra Diego Armando Maradona

L’Università di Salerno ha annunciato un seminario dedicato a Diego Armando Maradona, promosso dalla cattedra di Diritto dello Sport del corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Giuridiche. L’evento si svolgerà presso l’ateneo e prevede interventi di esperti nel settore. La scelta di organizzare questa iniziativa deriva dalla volontà di approfondire la figura e l’impatto di Maradona nel mondo dello sport e della cultura. La partecipazione è aperta a studenti e pubblico interessato.

L’Università di Salerno renderà omaggio a Diego Armando Maradona con un seminario specialistico promosso dalla cattedra di Diritto dello Sport del corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Giuridiche. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio 2026 alle ore 15:00 presso l’Aula Catania della Facoltà di Giurisprudenza, nel Campus di Fisciano. All’Università di Salerno un incontro dedicato a Maradona. L’iniziativa celebrerà il ricordo del Pibe de Oro attraverso le testimonianze di due figure storiche che hanno vissuto da vicino la carriera del campione argentino: Salvatore Carmando, storico fisioterapista e massaggiatore del Napoli, e Fernando Signorini, preparatore atletico personale e amico fraterno di Diego Armando Maradona, collegato in streaming da Buenos Aires. 🔗 Leggi su Zon.it

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