Paolucci e un amico si conoscono dai tempi del liceo a Rimini, dove hanno stretto una forte amicizia. Dopo aver studiato a Firenze, lui diventa soprintendente e lei dirigente bibliotecaria. Nel corso degli anni, hanno collaborato a numerosi progetti, mantenendo sempre un legame stretto. Tra le sue cose più preziose, le lettere che lasciò come dono, affinché siano studiate.

Tra loro c’era una profonda amicizia. Nata a Rimini sui banchi di scuola al liceo ’Giulio Cesare’, e poi rinsaldatasi a Firenze "dove nei nostri rispettivi ruoli, io dirigente bibliotecaria e lui soprintendente, abbiamo avuto l’occasione di collaborare su tantissimi progetti". Franca Arduini faceva parte della (ristretta) cerchia di amici riminesi a cui Antonio Paolucci, ex ministro alla cultura e direttore dei Musei Vaticani morto nel 2024, era molto legato. Arduini ha deciso di donare alla biblioteca ’Gambalunga’ la corrispondenza privata con Paolucci. "Lo faccio affinché quelle lettere, testimonianza dell’enorme cultura e della straordinaria visione che aveva Antonio Paolucci, possano essere conservate e messe a disposizione di tutti coloro che vorranno approfondire la sua figura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Paolucci era unico: dono le sue lettere affinché sia studiato"

