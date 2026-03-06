Carnesecchi Juve l’Atalanta ha fissato il prezzo | servirà questa offerta per convincere la Dea a cederlo in estate Ultime

L'Atalanta ha stabilito un prezzo elevato per il portiere Carnesecchi, che interessa alla Juventus. La società bergamasca ha deciso di non fare sconti e richiede un’offerta importante per cederlo in estate. La Juventus sta valutando le proprie possibilità per convincere l’Atalanta a cedere il giocatore. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna offerta ufficiale è stata presentata.

Carnesecchi Juve, la dirigenza bianconera studia il grande colpo in porta ma la società bergamasca fissa un prezzo altissimo senza fare sconti. La pista Carnesecchi Juve rappresenta uno degli scenari più complessi e affascinanti dell’intero panorama calcistico italiano. Il portiere è considerato un vero e proprio sogno proibito per la dirigenza, alle prese con la necessità di pianificare il futuro della retroguardia. I bianconeri stanno valutando con attenzione le mosse da compiere, ma l’ostacolo principale è la rigidissima politica economica adottata dalla società bergamasca. Le richieste per il cartellino si aggirano infatti tra i 35 e i 40 milioni di euro, cifre importantissime che impongono una profonda riflessione all’interno della Continassa prima di tentare un affondo definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Carnesecchi Juve, l'Atalanta ha fissato il prezzo: servirà questa offerta per convincere la Dea a cederlo in estate.

