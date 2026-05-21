Il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella nei luoghi simbolo del patrimonio storico artistico e archeologico di Chieti

Oggi, giovedì 21 maggio, un sottosegretario alla Cultura si trova a Chieti per visitare alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico, artistico e archeologico della città. La visita include alcune delle principali testimonianze culturali e archeologiche, che si trovano nel centro storico e nelle aree circostanti. La presenza ufficiale si inserisce in un tour che coinvolge vari siti considerati emblematici per la storia locale. La visita si conclude nel pomeriggio con un incontro con le autorità e i rappresentanti culturali della zona.

Il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella sarà a Chieti oggi, giovedì 21 maggio, per una visita dedicata ad alcuni dei luoghi simbolo del patrimonio storico, artistico e archeologico della città.Il programma prenderà il via alle ore 18 con la visita al teatro Marrucino e al museo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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