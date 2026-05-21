Il sogno di volare parla sempre più al femminile | il Baracca aderisce al Fiorenza Day
Sabato si terrà un evento dedicato alle donne e all’aviazione italiana, con il coinvolgimento del Baracca. La giornata si concentrerà sulla storia dell’aviazione e sul ruolo delle donne nel settore aeronautico, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento. L’iniziativa mira a mettere in evidenza le esperienze femminili nel mondo dei voli e a promuovere il loro coinvolgimento futuro nel settore. L’evento si svolgerà in una location storica legata all’aviazione nazionale.
La storia dell’aviazione italiana e il futuro delle donne nei cieli si incontreranno sabato in una giornata destinata a lasciare il segno. Il “Fiorenza Day” non sarà soltanto un evento dedicato al volo femminile, ma anche un’occasione per riaffermare il valore della cultura aeronautica che la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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