Il sogno di volare parla sempre più al femminile | il Baracca aderisce al Fiorenza Day

Sabato si terrà un evento dedicato alle donne e all’aviazione italiana, con il coinvolgimento del Baracca. La giornata si concentrerà sulla storia dell’aviazione e sul ruolo delle donne nel settore aeronautico, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento. L’iniziativa mira a mettere in evidenza le esperienze femminili nel mondo dei voli e a promuovere il loro coinvolgimento futuro nel settore. L’evento si svolgerà in una location storica legata all’aviazione nazionale.

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