The Day I Became a Bird, sviluppato da Hyper Luminal Games e pubblicato da Numskull Games, è un’esperienza narrativa che si allontana completamente dai canoni tradizionali del videogioco. Non punta su azione o difficoltà, ma su una storia delicata e universale capace di colpire fin dai primi minuti. È un titolo che si vive più con il cuore che con le abilità, costruito per trasmettere emozioni pure. Il gioco racconta la storia di Frank, un bambino che scopre il primo amore durante il primo giorno di scuola. Questo sentimento lo porta a compiere un gesto surreale e simbolico: trasformarsi in un uccello per attirare l’attenzione della persona che gli interessa.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - The Day I Became a Bird Recensione: una poesia interattiva che parla al cuore più che al giocatore

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