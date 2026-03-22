Pokerissimo Como 5-0 al Pisa e sogno Champions sempre più vicino

Il Como ha battuto il Pisa con un risultato di 5-0, centrando la quinta vittoria di fila e avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. La partita si è svolta allo stadio locale, con i giocatori che hanno segnato più gol durante questa serie di successi consecutivi. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, forte dei risultati ottenuti finora.

COMO - Il Como arriva alla sosta con il vento in poppa, centrando la sua quinta vittoria consecutiva. Gli uomini di Cesc Fabregas, infatti, spazzano via 5-0 il Pisa nel match del Sinigaglia valevole per la trentesima giornata di Serie A e rafforzano la quarta piazza in graduatoria che vuol dire Champions, portandosi a + 3 dalla Juventus. I nerazzurri invece restano ultimi con il Verona, sempre più ad un passo dalla retrocessione. Dopo l'iniziale tentativo di Loyola, i padroni di casa passano in vantaggio al 7' con Assane Diao: il senegalese approfitta di un errore di Moreo, prende la mira e batte Nicolas con un preciso mancino in diagonale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pokerissimo Como, 5-0 al Pisa e sogno Champions sempre più vicino Articoli correlati Como-Pisa tra sogno Champions e incubo retrocessione: il pronosticoPISA, ITALY - JANUARY 6: Maximo Perrone of Como 1907 in action during the Serie A match between Pisa SC and Como 1907 at Arena Garibaldi on January... Serie A, il Como non si ferma: vittoria sul Pisa e sogno Champions vivoOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i... Una selezione di notizie su Pokerissimo Como Discussioni sull' argomento Como, pokerissimo per rafforzare il quarto posto: Pisa demolito; Laziostory | VIDEO/FOTO, 16 marzo 2003, Lazio-Empoli 4-1: poker da Champions; Serie D, gir. D. Pokerissimo per la Pistoiese: travolgente vittoria sulla Trevigliese; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Lariosport. . : ' ' Fabregas presenta Como-Pisa come una partita da prendere con le molle, forse ancora più delicata di quanto dica la classifica. Il tecnico chiede massimo rispetto per una facebook "Non dire Gatti se non l'hai nel sacco". Il 3-1 diventato 3-3 può costare caro alla Roma: il colpo di grazia alla Juventus non è arrivato e adesso tra i due litiganti occhio al Como di Fabregas Il gol di Gatti al minuto 93 ha tenuto in vita la Vecchia Signora - che a m x.com