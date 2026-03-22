Pokerissimo Como 5-0 al Pisa e sogno Champions sempre più vicino

Da ilgiornaleditalia.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como ha battuto il Pisa con un risultato di 5-0, centrando la quinta vittoria di fila e avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. La partita si è svolta allo stadio locale, con i giocatori che hanno segnato più gol durante questa serie di successi consecutivi. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, forte dei risultati ottenuti finora.

COMO - Il Como arriva alla sosta con il vento in poppa, centrando la sua quinta vittoria consecutiva. Gli uomini di Cesc Fabregas, infatti, spazzano via 5-0 il Pisa nel match del Sinigaglia valevole per la trentesima giornata di Serie A e rafforzano la quarta piazza in graduatoria che vuol dire Champions, portandosi a + 3 dalla Juventus. I nerazzurri invece restano ultimi con il Verona, sempre più ad un passo dalla retrocessione. Dopo l'iniziale tentativo di Loyola, i padroni di casa passano in vantaggio al 7' con Assane Diao: il senegalese approfitta di un errore di Moreo, prende la mira e batte Nicolas con un preciso mancino in diagonale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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