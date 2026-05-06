L’Emission Trading System europeo è un sistema di scambio di quote di emissioni di CO2, progettato per ridurre le emissioni di gas serra. Le aziende devono possedere permessi per ogni tonnellata di CO2 emessa e, in caso di superamento dei limiti, devono acquistare ulteriori quote o pagare multe. Chi inquina di più finisce per sostenere costi più elevati, creando un meccanismo di incentivo a ridurre le emissioni.

Roma, 6 maggio 2026 – Chi inquina paga. Ma soprattutto, chi inquina troppo paga di più. È su questo principio, tanto semplice quanto spietato, che si fonda l’ Emission Trading System europeo, il meccanismo con cui l’Unione europea tenta di mettere ordine (e limiti) alle emissioni di gas serra. Un mercato, sì, ma con regole rigide: perché qui la merce scambiata è la C o2. Vediamo come funziona il mondo del carbon trading, anche in Italia. Cos’è l’Eu Ets e perché esiste. L’European Union Emissions Trading System, o semplicemente Ets, è il principale strumento europeo per r idurre le emissioni climalteranti nei settori più energivori. Nato con la direttiva del 2003, coinvolge oggi oltre 10.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ets, come funziona il mercato delle emissioni di Co2 e chi paga se ‘sfora’

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DL BOLLETTE Che fine ha fatto il taglio delle quote ETS delineato dal decreto... è in un limbo dal quale, con pesanti modifiche, potrebbe (forse) uscire. Lo spiegano @CarloStagnaro e L.LoSchiavo su @ilfoglio_it di oggi. x.com

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