Messaggi ostili online hate to speech oltre il 42% degli utenti europei li ha incontrati nel 2025 Italia in linea con la media UE

Nel 2025, oltre il 42% degli utenti internet nell’Unione Europea ha riferito di aver incontrato messaggi ostili o offensivi online. La percentuale si attesta al 42,3%, con l’Italia che si mantiene in linea con questa media europea. Questi messaggi, spesso rivolti a singoli individui o a gruppi sociali, rappresentano una presenza significativa nel panorama digitale dell’anno. La diffusione di contenuti degradanti e offensivi evidenzia la frequenza di questo fenomeno tra gli utenti di diversi paesi europei.

Nel 2025 il 42,3% degli utenti internet dell’Unione europea dichiara di essersi imbattuto online in messaggi ostili o degradanti rivolti a gruppi sociali o singole persone. È quanto emerge dai nuovi dati Eurostat dedicati all’hate speech e ai contenuti offensivi in rete. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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La nona edizione della Mappa dell'Intolleranza

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