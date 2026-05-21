Un’immagine suggestiva si presenta dall’alto di un porto, dove si scorge una piccola struttura con una scala a chiocciola che conduce a un vano sopra il livello del mare. Al centro, un faro si erge con la sua torre, mentre sotto si apre una vista marina ampia e luminosa. La scala a chiocciola si collega a una botola sul soffitto, offrendo un accesso a uno spazio superiore. La scena mostra un punto di vista insolito su un elemento di segnalazione marittima.

La lunga scala a chiocciola porta a un piccolo vano dove sul soffitto c’è una botola con una scala a pioli. Si arriva con il fiatone in cima al faro di Marina di Ravenna – 33 metri sopra al livello del mare – ma da quassù si vede tutto: il mare, il canale Candiano con le navi che entrano ed escono dal porto, chilometri di pinete e spiaggia, le valli, la zona industriale, gli abitati di Porto Corsini e Marina di Ravenna e il porto turistico. In occasione del festival ’Deportibus’, la storica torre sarà aperta al pubblico oggi, domani e sabato. Il primo faro di Marina di Ravenna risale al 1862, venne danneggiato sia nel 1915 sia poi distrutto dai bombardamenti di luglio 1944. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco e il guardiano del faro: Marina vista dall’alto

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