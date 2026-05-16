Grande attesa a Stromboli per l' arrivo nel pomeriggio di Mick Jag­ger sarà il guardiano del faro

A Stromboli si aspetta con attenzione l'arrivo di Mick Jagger nel pomeriggio, previsto per le 17. Il cantante dei Rolling Stones arriverà in elicottero e rimarrà sull'isola fino al 21 maggio, salvo eventuali variazioni di programma. La visita del noto artista ha suscitato interesse tra i residenti e i visitatori, che attendono di vedere il musicista durante il suo soggiorno. La presenza di Jagger ha generato numerose discussioni tra coloro che vivono e lavorano nel piccolo centro isolano.

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Grande attesa a Stromboli per l'arrivo nel pomeriggio di Mick Jag­ger. Il frontman dei Rolling Stones arriverà intorno alle 17 in elicottero e resterà nell'isola - salvo cambiamenti di programma - sino al 21 maggio. Jagger girerà a Stromboli un cameo nel nuovo film della regista Alice Rohrwacher dal titolo “Three Incestuous Sisters” attualmente in lavorazione tra Stromboli e Roma. Un film ricco già di stelle come Jes­sie Buc­kley, fre­sca vin­ci­trice del pre­mio Oscar, Saoirse Ronan, Dakota Johnson, Josh O’Connor e Isabella Rossellini. Mick Jagger dovrebbe interpretare il ruolo del guardiano del faro, in una parte molto suggestiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Grande attesa a Stromboli per l'arrivo nel pomeriggio di Mick Jag­ger, sarà il "guardiano del faro" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sicilia, Stromboli in eruzione: la lava raggiunge il mare Sullo stesso argomento Napoli riabbraccia il Giro d'Italia: grande attesa per l'arrivo in piazza del PlebiscitoNapoli riabbraccia il Giro d'Italia per il quinto anno di fila, un record per il ciclismo moderno. Sarà cancellata la “casa del guardiano” davanti alla spiaggia Rosa nell’Isola di BudelliLa “casa del guardiano” (così era stata ribattezzata) dell’isola di Budelli, a pochi metri dalla spiaggia Rosa nel parco nazionale dell’Arcipelago di...