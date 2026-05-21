Il saluto di Grieco al Cerignola | Sarò sempre il primo tifoso dell' Audace

Da foggiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo patron del Cerignola ha inviato un messaggio ai tifosi, dichiarando che sarà sempre il primo sostenitore dell’Audace. Ha sottolineato di aver trascorso dodici anni legati alla squadra, descrivendo il suo ruolo come il terzo più longevo tra i presidenti di club pugliesi, dopo le gestioni di altri due proprietari di squadre della regione. La sua presenza nel mondo del calcio locale si è consolidata nel tempo, mantenendo un rapporto diretto con la tifoseria e la storia del club.

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Dodici anni indimenticabili. Una lunga storia che ne fa il terzo patron di una squadra pugliese più longevo dopo Matarrese a Bari e i Semeraro a Lecce.Dopo dodici anni la famiglia Grieco e l'Audace Cerignola si separano. A suggellare il closing, la conferenza stampa avvenuta nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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