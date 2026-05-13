Audace Cerignola finisce l' era Grieco | il club ofantino passa a una cordata locale

Dopo più di dieci anni di gestione, la famiglia Grieco lascia l'Audace Cerignola. Il club, passato dalla Prima Categoria alla Serie C sotto la loro guida e con quattro partecipazioni ai playoff, sta per essere affidato a una nuova cordata locale. Nei prossimi giorni si concluderà ufficialmente questa fase, segnando la fine di un'epoca per il club ofantino.

Ancora pochi giorni e poi si certificherà la fine di una lunga e gloriosa storia. Quella della famiglia Grieco alla guida dell'Audace Cerignola, club che in poco più di un decennio è stato condotto dalla Prima Categoria alla serie C, con quattro qualificazioni ai playoff in altrettanti campionati.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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