L’Audace Cerignola non supera il Latina | finisce 1-1 al Monterisi

Nel pomeriggio di lunedì 6 aprile, l’Audace Cerignola ha pareggiato 1-1 in casa contro il Latina al Monterisi. La partita si è conclusa con un punto per ciascuna squadra, interrompendo la serie di vittorie e lasciando invariato il distacco dal Monopoli, mentre il Crotone ha perso in trasferta a Giugliano. Nessun cambio nella classifica dopo il match, che ha visto entrambe le formazioni cercare di ottenere i tre punti.

Ruggiero riprende il Latina e consolida per i gialloblu la zona playoff. Occasione persa, però, per distanziare il Monopoli ed avvicinarsi al Crotone, sconfitto a Giugliano . Occasione persa, quindi, per gli ofantini, fermati nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, dall’1-1 casalingo contro il Latina, per distanziare il Monopoli ed avvicinarsi al Crotone, sconfitto a Giugliano. Vantaggio per gli ospiti nel primo tempo con Fasan, liberato da Parigi dopo un grave errore difensivo degli uomini di mister Maiuri. Pari nella ripresa grazie a Ruggiero, abile a girare in rete di testa da distanza ravvicinata un tiro-cross di Russo da sinistra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Gasbarro rilancia l'Audace: il Cerignola supera il Casarano e consolida la posizione in zona playoffGli ofantini vincono il derby contro la formazione salentina 2-1 nell'anticipo della 28esima giornata del girone C di serie C. Poche emozioni al 'Monterisi', Cerignola e Monopoli non si fanno maleSi spartiscono la posta in palio, Audace Cerignola e Monopoli, che al ‘Monterisi’ non vanno oltre lo 0-0. Temi più discussi: Paolucci illude il Cerignola, ma il Crotone reagisce e rimonta; Primavera 3. Il Catania chiude con una vittoria con l'Audace Cerignola il campionato: ora testa ai playoff; #CrotoneCerignola, le formazioni ufficiali - F.C. Crotone; Pasquetta al Monterisi: l’Audace Cerignola ospita il Latina. Audace Cerignola-Latina 1-1: diretta live e risultato finale | Serie CDiretta Audace Cerignola-Latina di Lunedì 6 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Audace Cerignola-Latina, sfida tra deluse. Ma c'è una salvezza in palio: le probabili formazioniFallito l'assalto al sesto posto, l'Audace Cerignola deve ripartire per provare a difendere l'ottava piazza, provando a migliorarla almeno di una posizione. Fallito l'assalto ... tuttoc.com Cerignola, Pasquetta agrodolce: 1-1 con il Latina al "Monterisi". Monopoli agganciato in settima posizione, aritmetico l'accesso ai playoff https://www.antennasud.com/cerignola-pasquetta-agrodolce-1-1-con-il-latina-al-monterisi/ S.S. Audace Cerignola 1912 facebook Primavera 3, Catania-Audace Cerignola 2-1 Sabato 11 e 18 aprile, in programma il primo turno dei playoff: doppio confronto con l’Arezzo, andata in Toscana e ritorno tra le mura amiche. #CataniaFC x.com