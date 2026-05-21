Il sabato del vignaiolo - Degustazione FIVI

Il 23 maggio a San Miniato si svolge il “Sabato del Vignaiolo”, un evento organizzato dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. L’appuntamento si svolge dalle 11 alle 21.30 e prevede una serie di degustazioni di vini proposte dai soci FIVI. L’obiettivo è far conoscere al pubblico le diverse realtà territoriali dei vignaioli indipendenti italiani, attraverso un percorso che coinvolge produttori e appassionati. La manifestazione si tiene in una località storica della regione vinicola italiana.

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Sabato 23 maggio a San Miniato, dalle 11 alle 21.30 arriva il SABATO DEL VIGNAIOLO, l'evento degustazione pensato dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per raccontare al pubblico e agli appassionati le realtà territoriali dei soci FIVI.Una giornata in cui le Delegazioni Locali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Catania capitale dei vignaioli indipendenti con Fivi: arriva il “Sabato del vignaiolo”É Catania la città che la Fivi, la Federazione italiana dei vignaioli indipendenti, ha scelto per lanciare le sfide della sua delegazione siciliana... A Verona debutta “Il Sabato del Vignaiolo”Il centro storico di Verona si prepara ad accogliere una nuova iniziativa dedicata al vino artigianale. 3 eventi di una sola giornata 1)CHIANTI AREZZO ART EXPERIENCE 2)QUARTIERE VINO PIGNETO 2026 3)IL SABATO DEL VIGNAIOLO Per l'articolo completo, link nella PRIMA RISPOSTA o in bio #italiadelvinobertolli #chiantiarezzoartexperience #quarti x.com Il Sabato del VignaioloSabato 16 maggio, nella cornice di Torre Fornello a Ziano Piacentino, si terrà Il Sabato del Vignaiolo, evento organizzato da Fivi Piacenza dedicato agli appassionati di vino, ai curiosi e alle fami ... piacenzasera.it A Bra torna Il Sabato del Vignaiolo: calici e produttori Fivi nel cuore della cittàCUNEO CRONACA- Sabato 16 maggio torna a Bra Il Sabato del Vignaiolo, evento dedicato alla cultura del vino del territorio, organizzato da Comune di Bra in collaborazione con la FIVI (Federazione Ita ... cuneocronaca.it