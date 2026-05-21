Il sabato del vignaiolo - Degustazione FIVI

Da pisatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 maggio a San Miniato si svolge il “Sabato del Vignaiolo”, un evento organizzato dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. L’appuntamento si svolge dalle 11 alle 21.30 e prevede una serie di degustazioni di vini proposte dai soci FIVI. L’obiettivo è far conoscere al pubblico le diverse realtà territoriali dei vignaioli indipendenti italiani, attraverso un percorso che coinvolge produttori e appassionati. La manifestazione si tiene in una località storica della regione vinicola italiana.

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Sabato 23 maggio a San Miniato, dalle 11 alle 21.30 arriva il SABATO DEL VIGNAIOLO, l'evento degustazione pensato dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per raccontare al pubblico e agli appassionati le realtà territoriali dei soci FIVI.Una giornata in cui le Delegazioni Locali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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