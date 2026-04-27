Catania capitale dei vignaioli indipendenti con Fivi | arriva il Sabato del vignaiolo

Catania è stata scelta dalla Fivi, la Federazione italiana dei vignaioli indipendenti, come sede per il lancio del “Sabato del vignaiolo”. La delegazione siciliana della federazione ha deciso di organizzare l’evento in questa città, coinvolgendo vignaioli che coltivano, vinificano e imbottigliano personalmente le loro produzioni. L’iniziativa mira a mettere in evidenza le pratiche di chi lavora nel settore in modo autonomo e diretto.

É Catania la città che la Fivi, la Federazione italiana dei vignaioli indipendenti, ha scelto per lanciare le sfide della sua delegazione siciliana in nome di tutti coloro che coltivano le loro vigne, vinificano le loro uve, imbottigliano il loro vino e ne curano personalmente la vendita, sotto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Arriva il "Sabato del vignaiolo": 90 espositori, marchigiani e non, alla promozione dei propri prodottiANCONA – La Giunta di Ancona, nella seduta di oggi, giovedì 23 aprile, su indicazione dell’assessore al Turismo Daniele Berardinelli, ha concesso il... A Verona debutta “Il Sabato del Vignaiolo”Il centro storico di Verona si prepara ad accogliere una nuova iniziativa dedicata al vino artigianale. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Arriva il Sabato del vignaiolo: 90 espositori, marchigiani e non, alla promozione dei propri prodotti. Torna in tutta Italia Il sabato del vignaioloTorna l' appuntamento annuale de Il Sabato del Vignaiolo, la giornata pensata dalla Fivi-Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti con il sostegno di Crédit Agricole per raccontare al pubblico e agl ... agroalimentarenews.com Fivi: Il Sabato del Vignaiolo, dal 2 maggio 21 eventi in tutta ItaliaMilano, 22 apr. (askanews) – Il Sabato del Vignaiolo cambia formato e nel 2026 diventa un calendario diffuso in tutta Italia, con 21 appuntamenti distribuiti nei sabati di maggio a partire dal 2 mag ... askanews.it