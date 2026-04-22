A Verona debutta Il Sabato del Vignaiolo

A Verona si inaugura “Il Sabato del Vignaiolo”, un evento che si svolge nel centro storico della città. L’iniziativa riguarda la promozione del vino artigianale e si tiene ogni sabato. Le attività includono degustazioni e incontri con i produttori locali. La manifestazione mira a valorizzare le produzioni vinicole di piccole aziende e a coinvolgere i visitatori in un percorso tra le cantine della zona.

Il centro storico di Verona si prepara ad accogliere una nuova iniziativa dedicata al vino artigianale. Sabato 2 maggio 2026, dalle 12 alle 20, gli spazi della Camera di Commercio di Verona ospiteranno per la prima volta “Il Sabato del Vignaiolo”, appuntamento promosso dalla Federazione Italiana.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Sabato debutta la compagnia “Gioca mistero“Prenderà il via sabato dal Teatro Accademico di Bagni di Lucca la nuova tournée teatrale dell’associazione "Gioca Mistero", che da cinque anni... "Il crogiuolo", sabato 21 febbraio debutta al Teatro Vertigo l'opera di Arthur MillerTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21...