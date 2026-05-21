Il ritorno di Neuer è confermato nella rosa dei convocati della Germania per la Coppa del Mondo

È stato annunciato che il portiere protagonista di molte edizioni mondiali tornerà a far parte della selezione nazionale per la prossima Coppa del Mondo. La sua presenza è stata ufficializzata tra i convocati, segnando un rientro dopo un periodo di assenza. La convocazione è stata resa nota nelle ultime ore e conferma la sua partecipazione alla competizione internazionale prevista nel 2026. La squadra tedesca si prepara così a inserire il portiere nel suo roster ufficiale.

2026-05-21 13:58:00 Breaking news: Il ritorno di Manuel Neuer nella squadra tedesca per la Coppa del Mondo 2026 è stato confermato. Giovedì la Federcalcio tedesca (DFB) ha annunciato la rosa di Julian Nagelsmann per il torneo in Nord America. Il ritorno di Neuer è la notizia principale, con il 40enne difensore e probabilmente titolare nella Coppa del Mondo, dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio internazionale due anni fa. Vuol dire che sarà presente alla sua quinta Coppa del Mondo. Neuer ha fatto il suo debutto al torneo nel 2010 prima di giocare un ruolo chiave nella vittoria del titolo della Germania in Brasile nel 2014. Oliver Baumann dell’Hoffenheim e il compagno di squadra del Bayern Monaco Alexander Nubel saranno i suoi rinforzi, con l’altro portiere del Bayern Jonas Urbig che mancherà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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