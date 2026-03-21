Dopo l’annuncio a fine 2025 del ritorno di FIFA in collaborazione con Netflix, da allora non sono state fornite ulteriori informazioni o aggiornamenti ufficiali. Gli appassionati e gli osservatori attendono notizie su sviluppi, date di uscita e dettagli del progetto, ma finora tutto è rimasto nel silenzio. La mancanza di comunicazioni ha alimentato dubbi e speculazioni tra il pubblico.

L’annuncio del ritorno di FIFA è arrivato a sorpresa alla fine del 2025 con una partnership inaspettata, ma che fine ha fatto il calcistico sviluppato da Netflix Games e cosa possiamo lecitamente aspettarci dal nuovo gioco su licenza ufficiale del massimo organismo calcistico mondiale? Per ogni appassionati di calcio che si rispetti, i videogame targati FIFA sono stati una tappa obbligata della crescita. Ognuno di noi ha il suo capitolo “d’esordio” nonché quello preferito ed anche chi con il passare del tempo è approdato ai lidi di Konami non può negare che i calcistici di EA Sports hanno rappresentato un punto di riferimento nel mondo videoludico. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - FIFA, che fine ha fatto il gioco Netflix? Dopo l’annuncio solo silenzio e dubbi che aumentano

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