Anche il Ridolfi alla fiera dell' aviazione | Contatti per coprire tratte col centro e nord Europa

L'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì ha preso parte per la prima volta alla fiera internazionale dell'aviazione commerciale Routes Europe, svoltasi al Palacongressi di Rimini e conclusasi oggi. Durante l'evento, i rappresentanti dello scalo hanno incontrato diverse compagnie aeree, con l'obiettivo di stabilire contatti utili per coprire tratte verso il centro e il nord Europa. La partecipazione si inserisce nel tentativo di rafforzare le rotte europee e attrarre nuovi voli per l’aeroporto di Forlì.

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