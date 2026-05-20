Anche il Ridolfi alla fiera dell' aviazione | Contatti per coprire tratte col centro e nord Europa

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì ha preso parte per la prima volta alla fiera internazionale dell'aviazione commerciale Routes Europe, svoltasi al Palacongressi di Rimini e conclusasi oggi. Durante l'evento, i rappresentanti dello scalo hanno incontrato diverse compagnie aeree, con l'obiettivo di stabilire contatti utili per coprire tratte verso il centro e il nord Europa. La partecipazione si inserisce nel tentativo di rafforzare le rotte europee e attrarre nuovi voli per l’aeroporto di Forlì.

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L'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì ha partecipato per la prima volta a Routes Europe, la principale fiera internazionale dell'aviazione commerciale, che si è conclusa oggi al Palacongressi di Rimini. F.A. srl, società di gestione dello scalo forlivese, ha preso parte all'evento all'interno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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