Il Ricatto della Bellezza | Primo Ciak a Roma

A Roma sono iniziate le riprese del nuovo film thriller intitolato Il ricatto della bellezza, prodotto da Imago Film e diretto da Claudio Rossi Massimi. La produzione ha scelto diverse location della città per le scene principali. Le riprese sono previste durare alcune settimane, coinvolgendo un cast di attori italiani. La lavorazione è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui ruoli o sulla trama. La consegna del film è prevista entro l’anno in corso.

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Cosa: L’inizio delle riprese del film thriller Il ricatto della bellezza, prodotto da Imago Film e diretto da Claudio Rossi Massimi.. Dove e Quando: Set tra Roma e Atene; l’uscita nelle sale cinematografiche è prevista per l’autunno 2026.. Perché: Per scoprire un avvincente racconto di spionaggio e arte che svela il ruolo cruciale e spesso invisibile della Diplomazia Culturale Italiana nel mondo.. Un Thriller tra Arte e Diplomazia Culturale. Il panorama cinematografico italiano si arricchisce di un nuovo, intrigante capitolo che mescola sapientemente la tensione narrativa del genere thriller con l’eleganza istituzionale della nostra nazione. La casa di produzione Imago Film ha ufficialmente battuto il primo ciak de Il ricatto della bellezza, un’opera inedita scritta e diretta dal pluripremiato regista Claudio Rossi Massimi. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Il Ricatto della Bellezza: Primo Ciak a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Primo ciak per il “Ricatto della Bellezza”, il primo thriller con Vanessa Gravina e Antonio Catania prodotto dalla Imago FilmIn un momento storico in cui le relazioni internazionali sono al centro del dibattito, la produzione cinematografica Imago Film batte il primo ciak... Primo ciak per il corto made in SicilySi è svolta a Palazzo dei Crociferi, gentilmente concesso dall'assessorato al Centro storico, la prima scena del cortometraggio made in Sicily. Primo ciak per Il Ricatto della Bellezza, il thriller con Vanessa Gravina e Antonio Catania che svela i segreti della Diplomazia Culturale Italiana x.com Ci sono sostantivi nella tua lingua che non hanno alcun senso se ne traduci il significato letterale? Ad esempio, in Albania chiamiamo i pipistrelli lakuriq nate, che significa letteralmente nudo della notte. reddit Primo ciak per il Ricatto della Bellezza, il primo thriller con Vanessa Gravina e Antonio Catania prodotto dalla Imago Film fotoIn un momento storico in cui le relazioni internazionali sono al centro del dibattito, la produzione cinematografica Imago Film batte il primo ciak del ... romadailynews.it