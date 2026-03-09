Primo ciak per il corto made in Sicily

È stata girata la prima scena del cortometraggio made in Sicily a Palazzo dei Crociferi, che è stato concesso dall'assessorato al Centro storico. La produzione ha coinvolto diversi attori e membri della troupe locale, che hanno partecipato alla ripresa in questa storica location. L'evento ha segnato l'inizio delle riprese ufficiali del progetto cinematografico.

Si è svolta a Palazzo dei Crociferi, gentilmente concesso dall'assessorato al Centro storico, la prima scena del cortometraggio made in Sicily. Il corto vuole celebrare la Sicilia regione della gastronomia 2025 e la cucina italiana ufficialmente proclamata patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco. Made in Sicily è anche un progetto per sensibilizzare le nuove generazioni sul problema della corretta alimentazione e sui pericoli che possono derivare da conservanti, coloranti, emulsionanti, additivi chimici, acrilammide, Pfas, e cibi ultra processati. La soluzione è naturalmente tornare alle origini e mangiare i piatti tradizionali siciliani e italiani.