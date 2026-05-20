Primo ciak per il Ricatto della Bellezza il primo thriller con Vanessa Gravina e Antonio Catania prodotto dalla Imago Film

Oggi si è svolto il primo ciak del film intitolato “Ricatto della Bellezza”, un thriller prodotto dalla casa di produzione Imago Film, con protagonisti Vanessa Gravina e Antonio Catania. La pellicola è stata girata in diverse location italiane e rappresenta il primo progetto cinematografico di questo genere con gli attori coinvolti. La produzione ha annunciato che le riprese dureranno diverse settimane, con un cast tecnico e artistico impegnato sul set. La data di uscita nelle sale non è stata ancora comunicata.

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In un momento storico in cui le relazioni internazionali sono al centro del dibattito, la produzione cinematografica Imago Film batte il primo ciak del film: “Il ricatto della bellezza”, che si pone lo scopo di accendere i riflettori su un motore invisibile, ma essenziale, per tessere rapporti pacifici tra le nazioni utilizzando il potere dell’arte e della cultura. Il nuovo progetto cinematografico, scritto e diretto dal pluripremiato regista Claudio Rossi Massimi e prodotto da Lucia Macale, vedrà sullo schermo un grande cast: Antonio Catania, Vanessa Gravina, Pino Calabrese, Valentina Olla, Biagio Iacovelli, Federica Cifola, Leandro Amato, Federico Perrotta, Lucio Dal Maso, Marco D’Angelo, Rosario Terranova, Sara Bianchi e nel ruolo di se stessa la giornalista Tiziana Ferrario. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Primo ciak per il “Ricatto della Bellezza”, il primo thriller con Vanessa Gravina e Antonio Catania prodotto dalla Imago Film ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L'Esorcista: primo ciak per il film con Scarlett Johansson, spunta un misterioso "antagonista"Al via le riprese dell'atteso reboot diretto da Mike Flanagan che romperà con la tradizione, una new entry nel cast potrebbe avere un ruolo da... Catania: primo squillo di Bruzzaniti, primo gol subito. Solo 1-1 contro il CasaranoUna partita che racconta di una squadra in trasformazione, ma ancora lontana dall’essere pienamente plasmata secondo i dettami del nuovo tecnico...