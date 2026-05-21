Il restyling del lungomare di Napoli ha trasformato un'area storica in una nuova isola di calore

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il restyling del lungomare di Napoli ha portato a una sostanziale modifica dell’area storica, che ora presenta superfici in pietra lavica e inserti in pietra bianca, senza spazi verdi. Questa trasformazione ha determinato un aumento della temperatura locale, secondo esperti, rendendo l’area più calda rispetto a prima. Diversi residenti e visitatori hanno segnalato che durante le giornate di sole si nota un incremento della sensazione di calore, mentre le aree verdi che un tempo erano presenti sono state eliminate o ridotte.

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"Pietra lavica, inserti in pietra bianca, zero verde: mentre le città europee progettano rifugi climatici, Napoli ha scelto la strada opposta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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