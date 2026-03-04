Trova in strada una cassetta del '68 con scritto voci dei nonni l'appello | Cerco il proprietario

Questa mattina, un passante ha trovato in strada una cassetta musicale del 1968 con l’etichetta “Voci dei nonni”. L’uomo ha pubblicato un appello sui social chiedendo informazioni e cercando di rintracciare il proprietario. La musicassetta, secondo quanto riferito, riporta il messaggio “Cerco il proprietario”. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento.

"L'ho trovata questa mattina, di chi è?", l'appello per ritrovare i proprietari di una musicassetta del 1968. "Dentro ci sono le voci dei nonni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato...

Il delfino “cammina” con la coda sull’acqua: cos’è il “tail-walking” e perché è così raroUn video rarissimo mostra un delfino che "cammina" in verticale sull'acqua con la coda.

Tutti gli aggiornamenti su Trova in strada una cassetta del 8217....

Temi più discussi: Trova l’hotel chiuso, famiglia di Lecce passa la notte in strada a Vienna. Condannato Booking; La generazione perduta è alla ricerca di modelli e insegnanti; In via Padova a Milano continuano gli sfratti. Ma il no del quartiere diventa sempre più forte; Materassi e veleni nell'agro romano: le strade di Gregna Sant’Andrea diventano una discarica a cielo aperto.

Texas: Husky abbandonato sul ciglio della strada trova subito una nuova famigliaJoy Dominguez si trovava a passare di lì e ha ripreso una scena straziante: una macchina si accosta sul ciglio della strada e dai sedili posteriori scendono un ragazzo e il suo Husky che sembra anche ... 105.net

Olbia, trova in strada una bomba carta inesplosa: la chiamata ai carabinieri, artificieri in campoAvrebbe potuto esplodere all'improvviso e provocare serie ferite a qualche passante: una bomba carta è stata ritrovata questa mattina sul margine della carreggiata di una via del centro abitato di ... unionesarda.it

«Non so davvero che strada prendere. » Rosa si trova davanti a una scelta difficile: Damiano o Pino Questa settimana a Un posto al Sole le cose si complicano anche per le coppie di Palazzo Palladini, dove riemergono vecchie insicurezze. La salute di Luca facebook

MEDIO ORIENTE | "Ahmadinejad è vivo, si trova in un posto sicuro". Il canale iraniano di opposizione con sede a Londra 'Iran International' ha affermato che l'ex presidente iraniano è sopravvissuto a un tentativo di uccisione nei giorni scorsi. #ANSA x.com