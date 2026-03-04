Il Teatro Guglielmi si appresta a celebrare i suoi 140 anni nel 2026, un traguardo che coinvolge tutta la comunità locale. Per l’occasione, è stato annunciato un programma che comprende rappresentazioni di opera, balletti e spettacoli di prosa, con l’obiettivo di coinvolgere pubblico di diverse età e di valorizzare la storia del teatro. La programmazione si svilupperà nel corso dell’anno, sottolineando la lunga tradizione della struttura.

Centoquaranta anni e non sentirli. Il Teatro Guglielmi nel 2026 taglia un traguardo che parla alla città e lo fa con un programma che intreccia opera, danza, memoria e nuove generazioni. Dal 1886 – quando il sipario si alzò su Maria di Rohan di Gaetano Donizetti – il teatro accompagna la vita di Massa, tra grandi produzioni e realtà locali. Per l’anniversario l’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alla Cultura, ha costruito un calendario ampio con la direzione artistica e organizzativa di Cinzia Bertilorenzi, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e le istituzioni culturali del territorio. Il momento simbolico sarà sabato 25 aprile 2026, alle 21, con il ritorno alla grande lirica: La Traviata di Giuseppe Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Compleanno del Guglielmi. Opera, balletti e prosa. Una storia lunga 140 anni

Gli occhi del Carlino sul mondo. Foto, pagine, materiali d’epoca. Una Storia lunga 140 anni raccontata sempre dal vivoBologna, 11 dicembre 2025 – Viene in mente una celebre frase di Henri Cartier-Bresson, scorrendo le tante testimonianze storiche racchiuse nelle...

Una storia lunga 90 anni. I Vigili del Fuoco in festa tra impegno e prevenzioneUna storia lunga quasi novant’anni, fatta di interventi, sacrifici e mani tese nel momento del bisogno.

Una selezione di notizie su Compleanno del Guglielmi

Discussioni sull' argomento BUON COMPLEANNO,TEATRO GUGLIELMI!; 140 anni di Teatro Guglielmi: Massa celebra il cuore della città; Due mesi di festeggiamenti per i 140 anni dalla nascita del 'Guglielmi'. Benedetta la città che costruisce un teatro.

! 1886 - 2026 ` Il Teatro Guglielmi - Massa celebra 140 anni di storia come luogo simbolo della vita facebook