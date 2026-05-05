Dal racconto di Dino Buzzati Silvio Barbiero e Giuseppe Nitti in scena a Montegrotto con Sette piani

Venerdì 8 maggio alle 21, il Centro culturale Alda Merini di Montegrotto Terme ospiterà lo spettacolo teatrale «Sette piani», adattamento di un racconto di Dino Buzzati. La rappresentazione vede in scena Silvio Barbiero e Giuseppe Nitti, con le musiche di Elio d'Alessandro. L'evento si svolge in un contesto culturale locale, offrendo un'interpretazione teatrale di un’opera dello scrittore italiano.

Venerdì 8 maggio alle 21 il Centro culturale Alda Merini di Montegrotto Terme ospita «Sette piani», adattamento teatrale dell'omonimo racconto di Dino Buzzati firmato da Giuseppe Nitti, con Silvio Barbiero e Giuseppe Nitti, musiche di Elio d'Alessandro. L'evento fa parte del programma promosso.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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