Un sacerdote americano, ex broker di Wall Street, ha raccontato di aver vissuto un’esperienza che ha cambiato la sua vita. Dopo aver intrapreso un percorso spirituale a Medjugorje, ha deciso di diventare esorcista. In una testimonianza pubblica, ha descritto un incontro diretto con il diavolo, affermando che l’entità maligna esiste e che lui stesso l’ha incontrata di persona. La sua narrazione ha attirato l’attenzione di molti, suscitando discussioni sulla presenza del male nel mondo.

Da broker di Wall Street a esorcista dopo la conversione a Medjugorje: l’incredibile testimonianza di un sacerdote americano e il suo faccia a faccia con il maligno. Lo ha fatto nel corso di un lungo colloquio, toccando numerosi temi e soffermandosi su vari episodi di vessazioni e possessioni sataniche. Come inizia la giornata di un esorcista? Nel caso di padre Daniel Reehil, 58 anni, esorcista della diocesi di Nashville (Tennessee) e direttore di Radio Maria Usa, comincia all’alba. Con la sveglia alle 4:30, l’adorazione davanti al Santissimo, la Messa. In questo momento, dove tornano al cinema esorcisti di celluloide, non farà male sentire cosa ha da dire un esorcista in carne e ossa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Il racconto da brividi dell’esorcista: «Il diavolo esiste e io l’ho incontrato davvero»

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Racconti di un Esorcista - don Marino Trevisini

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