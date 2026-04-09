Da anni, molte persone desiderano avere tra le mani una copia autentica di Runway, la rivista protagonista del film

Per anni è stato il sogno segreto di ogni amante della moda e del cinema: sfogliare Runway come se fosse una vera rivista, non solo un oggetto iconico sul grande schermo. Ora, però, quel sogno sta per diventare realtà. Con l’arrivo nelle sale de Il diavolo veste Prada 2, dal prossimo 29 aprile, infatti, il magazine più temuto e desiderato dell’immaginario fashion debutta finalmente anche nel mondo reale. Runway uscirà davvero, con un’edizione limitata sia cartacea che digitale; un’operazione che profuma di cult istantaneo e che gioca perfettamente sul confine tra finzione e realtà, regalando ai fan la possibilità di entrare, letteralmente, dentro l’universo della rivista diretta dall’iconica Miranda Priestly. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Runway esiste davvero: la rivista de Il diavolo veste Prada esce in edizione limitata (e sarà difficilissima da trovare)

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