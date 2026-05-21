Il quasi Nobel della fisica quantistica arriva a Como | il Premio Volta 2025 va a Jean Dalibard
Il Premio Alessandro Volta 2025 sarà assegnato al fisico francese Jean Dalibard, che riceverà il riconoscimento durante una cerimonia a Como. Il premio rappresenta uno dei riconoscimenti più importanti nel campo della fisica, con una storia consolidata di premiazioni a scienziati di rilievo internazionale. Dalibard è noto per il suo contributo nel settore della fisica quantistica e della ricerca scientifica, e questa vittoria si aggiunge alla lista di riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera.
Sarà il fisico francese Jean Dalibard il vincitore del Premio Alessandro Volta 2025, uno dei riconoscimenti scientifici più prestigiosi nel panorama internazionale della fisica. L’annuncio è stato dato oggi a Vilnius, in Lituania, durante l’assemblea annuale della Società Europea di Fisica.Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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