Il quasi Nobel della fisica quantistica arriva a Como | il Premio Volta 2025 va a Jean Dalibard

Il Premio Alessandro Volta 2025 sarà assegnato al fisico francese Jean Dalibard, che riceverà il riconoscimento durante una cerimonia a Como. Il premio rappresenta uno dei riconoscimenti più importanti nel campo della fisica, con una storia consolidata di premiazioni a scienziati di rilievo internazionale. Dalibard è noto per il suo contributo nel settore della fisica quantistica e della ricerca scientifica, e questa vittoria si aggiunge alla lista di riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera.

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