Il Quartetto Rilke in concerto a Villa de Claricini Dornpacher

Da udinetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Quartetto Rilke si esibirà domenica 24 maggio alle ore 17 a Villa de Claricini Dornpacher, situata a Bottenicco di Moimacco. La formazione è considerata una delle più rilevanti nel panorama cameristico del paese. La serata prevede l'esecuzione di un programma musicale che coinvolgerà il pubblico presente. L'evento segna il debutto del quartetto in questa location e rappresenta una delle prime occasioni per ascoltare il gruppo dal vivo.

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Fra le più interessanti formazioni cameristiche del panorama nazionale, il Quartetto Rilke debutta a Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco domenica 24 maggio alle ore 17.30. Il concerto, organizzato da Fondazione de Claricini Dornpacher e Accademia Ricci di Udine in occasione del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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