Manuela Fabbro presenta a Villa de Claricini il suo ultimo libro

Venerdì 24 aprile alle 18, si è svolta a Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco una serata dedicata alla presentazione dell’ultimo libro dell’autrice Manuela Fabbro. L’evento, inserito nel ciclo delle Serate con gli Autori, ha visto la scrittrice condividere con il pubblico i dettagli del suo nuovo lavoro letterario. La serata si è svolta in un’atmosfera informale, con i partecipanti che hanno potuto approfondire aspetti della sua produzione.

Continuano le Serate con gli Autori a Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco. Venerdì 24 aprile alle ore 18.00 la seicentesca dimora alle porte di Cividale ospiterà Manuela Fabbro per la prima presentazione del suo ultimo libro, Toni Zanussi. Storia di un’avventurosa gioventù.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Villa de Claricini ospita la presentazione del libro di Senarli e MerliIl giornalista Pietro Senaldi e l’esperto di strategie industriali Giorgio Merli saranno ospiti sabato 11 aprile alle ore 17. “Ritorno in Casentino”: monsignor Fabrizio Vantini presenta il suo ultimo libroUna serata per raccontare il Casentino rurale, le sue frazioni, la sua natura e i suoi personaggi.